ИА «Ореанда-Новости». Оперштаб признал своё сообщение о продлении режима самоизоляции до 14 апреля ошибкой, пишет «Интерфакс».



В оперштабе отметили, что срок этого режима определяется указом президента, который ранее объявил нерабочими днями с 30 марта по 3 апреля.



Решение о дальнейших сроках самоизоляции будет приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации.