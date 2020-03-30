30.03.2020, 20:42
Оперштаб назвал ошибкой сообщение о продлении самоизоляции москвичей до 14 апреля
ИА «Ореанда-Новости». Оперштаб признал своё сообщение о продлении режима самоизоляции до 14 апреля ошибкой, пишет «Интерфакс».
В оперштабе отметили, что срок этого режима определяется указом президента, который ранее объявил нерабочими днями с 30 марта по 3 апреля.
Решение о дальнейших сроках самоизоляции будет приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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