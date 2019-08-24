ИА «Ореанда-Новости». Команда главы «Партии перемен» Дмитрия Гудкова подала в Верховный суд РФ иск по поводу отказа Мосгорсуда допустить его до выборов в Мосгордуму, пишет «Интерфакс».



При этом заявители отметили, что по поводу иска «иллюзий не питают», но гнуть свою линию будут до конца. Напомним, Мосгорсуд отказал политику 21 августа. Сам Гудков в пятницу был ещё раз арестован за нарушение порядка проведения акции протеста 27 июля.



Отмечается, что в ВС обратилась также и незарегистрированный кандидат Юлия Галямина.