ИА «Ореанда-Новости». Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму заявили, что массовая подача судебных исков против них является политическим давлением, пишет «Интерфакс».



Член Партии перемен Александр Соловьев отметил, что заявителям надо было подавать иски против тех, кто на самом деле создал им проблемы, а по чьему-то приказу. Он отметил, что оппозиционеры полагают, что иски – это очередной инструмент в давлении на них.



Напомним, сегодня стало известно, что на организаторов несанкционированных митингов в Москве подали в суд. В частности, заявления подал Московский метрополитен, служба такси, ресторан и другие юридические лица.