ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Минздрава России рассчитали показатели смертности от различных видов онкологических заболеваний в 2018 году.

Было выявлено, что самое высокое значение показателя зарегистрировано у больных раком поджелудочной железы. Коэффициент смертности от данного заболевания составил 39,9 %. Далее следуют рак печени и внутрипечёночных протоков (38,4 %), рак пищевода (29,9 %), рак трахеи, бронхов и лёгких (21,9 %) и рак глотки (17,3 %).

Самые низкие показатели летальности отмечены при раке молочной железы (3 %), раке тела матки (2,2 %), губы (1 %), щитовидной железы (0,6 %) и раке кожи (кроме меланомы) (0,4 %).

Всего в 2018 году на диспансерном учёте состояли 3,7 миллиона пациентов, у которых диагностированы онкологические заболевания.