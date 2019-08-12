ИА «Ореанда-Новости» Информационное агентство «РИА Новости» провело исследование численности среднего класса по субъектам Федерации. К таковым были отнесены семьи, которые могут приобрести жильё и автомобиль и у которых после всех выплат остаётся не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Было выявлено, что в целом среди семей, где работает как минимум один человек, 14,2 % можно отнести к среднему классу. При этом в 71 регионе России доля среднего класса не превышает 20 %.

Больше всего таких семей в Ямало-Ненецком автономном округе – 45 %. Более трети – ещё в двух северных регионах: в Магаданской области (34,5 %) и Чукотском автономном округе (33,8 %). Далее расположились Югра (32 %) и Ненецкий автономный округ (29 %), Москва и Санкт-Петербург, Якутия и Камчатка.

: в Ингушетии (1,9 %), Чечне (2,5 %), Дагестане (2,9 %), Кабардино-Балкарии (4,1 %) и Карачаево-Черкесии (4,4 %). В последнюю десятку рейтинга попали также Калмыкия, Крым, Ивановская область, Северная Алания и Орловская область.