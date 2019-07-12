ИА «Ореанда-Новости» Интернет-портал по поиску работы Superjob составил рейтинг 45 высших учебных заведений России, выпускники которых могут рассчитывать на самые высокие зарплаты в сфере экономики и финансов.

Первое и второе места поделили Высшая школа экономики и МГИМО. Установлено, что окончившие эти вузы в 2013–2018 годах специалисты при трудоустройстве получают около 110 тысяч рублей в месяц.

На третьем месте – МГУ имени М. В. Ломоносова, выпускники которого могут рассчитывать на зарплату в 100 тысяч рублей.

За ними следуют Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (98 тысяч рублей), Финансовый университет при Правительстве России (90 тысяч рублей) и Всероссийская академия внешней торговли (86 тысяч рублей).