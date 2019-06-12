Сотрудники компании провели федеральный социологический опрос. Респондентами анкетирования стали 2880 жителей различных регионов страны. В качестве формы проведения опроса стало личное интервью с представителями выборки, предложенной агентством. В результате, жители Сибирского федерального округа оказались самыми читающими гражданами в стране. Такие города как Томск и Новосибирск оказались в верхних строчках рейтинга. Жители культурной столицы России также доказали свою причастность к чтению литературы. Петербуржцы занимают почётную третью строчку списка.

Что касается остальных населённых пунктов страны, где читающих людей выявлено достаточное количество, то в агентстве Zoom Market выделили следующие: Нижний Новгород, Екатеринбург, Москва, Волгоград, Красноярск, Воронеж, Омск, Краснодар, Казань, Пермь, Владивосток, Самара, Челябинск, Уфа, Саратов, Чита, Астрахань, Ростов-на-Дону, Оренбург, Брянск, Махачкала.

Одним из вопросов сотрудников, проводивших анкетирование, касался выбора жанра литературы. Больше всего в выборке оказалось любителей детективных историй, традиционной классической литературы и произведения фантастического жанра. Женские романы также оказались востребованными среди читателей. Новым, но постепенно набирающим популярность, направлением стала литература, посвящённая теме бизнеса – созданию и развитию собственного дела.

Что касается формата книжных изданий, то опрос показал, что половина жителей России предпочитает знакомиться с литературным творчеством благодаря электронным книгам. Традиционную бумажную форму выбирает треть респондентов. Небольшая часть анкетируемых назвала формат аудиокниг, эта форма всё больше набирает обороты популярности среди читающих российских граждан.