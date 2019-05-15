Об этом говорят данные социологического исследования Минэкономразвития, организации «Деловая Среда» и Национального агентства финансовых исследований.

Менее всего в открытии своего дела заинтересованы женщины (73%), россияне старше 45 лет (83%), люди, не обладающие высшим образованием (72%), рабочие (73%). В числе причин, из-за которых они не хотят развивать сой бизнес, респонденты назвали недостаток денег для старта и высокую конкуренцию в бизнес-среде.

Также (62%) россиян полагают, что открыть собственный бизнес сложно, однако каждый четвёртый опрошенный считает, что сейчас заняться бизнесом проще, чем пять лет назад.