15.05.2019, 16:49
Опрос: 29% россиян желают открыть свой бизнес
ИА «Ореанда-Новости» Открыть собственный бизнес хотят 29% россиян, в основном о предпринимательстве задумываются люди до 35 лет. Об этом говорят данные социологического исследования Минэкономразвития, организации «Деловая Среда» и Национального агентства финансовых исследований.
Менее всего в открытии своего дела заинтересованы женщины (73%), россияне старше 45 лет (83%), люди, не обладающие высшим образованием (72%), рабочие (73%). В числе причин, из-за которых они не хотят развивать сой бизнес, респонденты назвали недостаток денег для старта и высокую конкуренцию в бизнес-среде.
Также (62%) россиян полагают, что открыть собственный бизнес сложно, однако каждый четвёртый опрошенный считает, что сейчас заняться бизнесом проще, чем пять лет назад.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии