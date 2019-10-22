ИА «Ореанда-Новости». Hi-Tech Mail.ru провёл опрос, который выявил самую бесполезную технику, купленную россиянами.

Победителем стала мультиварка. Она набрала 18% голосов и стала самой бесполезной бытовой техникой, которую жители России когда-либо покупали.

Самым желаемым товаром в этой категории стал робот-пылесос. Его хотелось бы приобрести каждому третьему опрошенному. Далее по списку идут посудомоечная машина, кофеварка, увлажнитель воздуха и машина для сушки одежды.

На втором месте в рейтинге не пригодившихся в быту приборов, расположилась хлебопечка. По большей части хозяева просто не пользуются ею. Ещё менее полезными оказались парогенераторы, отпариватели и электрические обогреватели.

Опрос проводился в сети с 10 по 20 октября. Участвовали в нём более пяти тысяч человек.