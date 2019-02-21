ИА «Ореанда-Новости». В канун праздника ожидания по поводу подарков и реальность, как обычно, сильно разнятся. Сервис объявлений «Авито» провёл опрос - в результате удалось выяснить, о каких подарках больше всего мечтают мужчины и что им собираются дарить женщины.

Специалисты сервиса объявлений «Авито» провели опрос в преддверии Дня защитника Отечества - выяснилось, что, как правило, ожидания мужчин относительно подарков далеки от реальности.

«Авито» комментирует результаты исследования общественного мнения, резюмируя, какие презенты стали самыми желанными. Большинство опрошенных представителей сильного пола мечтают получить в подарок электронные устройства - об этом заявили 26%. 25% хотели бы часы. 22% опрошенных признались, что мечтают об автомобиле. Всего на пару процентов «отстают» любители здорового образа жизни, которые надеются обзавестись новыми товарами для спорта.

Были и необычные варианты ответов. Например, находились респонденты, которые выразили желание получить перфоратор, букет из вобл, билет в театр или сладости.

17% мужчин отметили, что дезодорант будет неплохим подарком, 8% сказали, что ожидают получить носки и нижнее бельё.

В 2019 году поздравлять мужчин с праздником 23 февраля намерены 93% женщин - это на 13% больше, чем в предыдущем году, сообщают специалисты сервиса «Авито». При этом наибольшую активность показывают участницы опроса от 25 до 35 лет.

Согласно опросу женщин, мужчины получат в основном средства по уходу за телом (25%), а также обувь и одежду (23%). Большинство представительниц прекрасного пола выделяют на презенты не более 1 тысячи рублей. Лишь 15% опрошенных выражают желание подарить товары для спорта, 16% хотят предоставить мужчинам свободу выбора и преподнесут им подарочные сертификаты. 14% женщин приготовили в качестве презента носки. И только 1% могут осуществить мечту о новеньком автомобиле. 1% опрошенных также хотят порадовать мужчин, подарив домашнее животное.