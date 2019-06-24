ИА «Ореанда-Новости» . Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях. Так считают 59 процентов опроса «Левада-центра», сообщает «Интерфакс» в понедельник, 24 июля.

Другими положительными моментами в жизни Советском Союзе участники исследования назвали отсутствие межнациональных конфликтов (46 процентов опрошенных), а также успешное развитие экономики и отсутствие безработицы (43 процента).

Почти две пятых респондентов (39 процентов) уверены, что в советское время наблюдалось постоянное улучшение жизни людей. 31 процент заявили, что отечественные наука и культура во времена СССР находились на лидирующих позициях в мире.

При этом четверть россиян (24 процента), говоря о жизни в советскую эпоху, вспомнили про очереди и дефицит. 17 процентов опрошенных среди негативных черт того периода назвали изоляцию страны от внешнего мира, невозможность выезжать за рубеж. Отмечается, что в 2000 году так считали 25 процентов.

Опрос был провёден в мае 2019 года в 137 населенных пунктах 50 регионов страны по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в размере 1616 человек.

В апреле «Левада-центр» опубликовал данные исследования, касающегося отношения россиян к Сталину. Согласно результатам опроса, уровень одобрения главы СССР достиг исторического максимума, однако большинство россиян заявили, что не хотели бы жить в эпоху советского вождя.