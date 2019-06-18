ИА «Ореанда-Новости» Российские граждане предпочли бы, чтобы государство выделяло больше средств на социальные нужды, а не на военное обеспечение. Однако при этом, россияне считают, что армия России выполняет свою функцию и справляется с военной угрозой. Такие данные следуют из результатов опроса «Левада-центр».

Так, 82% респондентов желают, чтобы правительство выделяло средства на улучшение благосостояния населения. 12% предпочли бы, чтобы деньги направлялись на развитие военной сферы.

Кроме того, большая часть опрошенных (53%) уверены, что армия сможет защитить страну в случае военной угрозы. Также 60% респондентов полагают, что каждый мужчина должен отслужить в армии.