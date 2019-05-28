Сегодня, 27 мая, началась основная волна сдачи единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Первыми испытаниями для выпускников школ стали такие предметы как литература и география. Сдавать экзамен по литературе будут 54 тысячи московских школьников - именно столько было подано заявлений. Большая часть экзаменующихся выпускаются из школьных заведений в этом году. 1766 пунктов готовы принять школьников для сдачи единого государственного экзамена по литературе.

Это решение касается и выпускников московских школьных учебных заведений прошлых лет.Такая услуга на портале появилась благодаря инициативе жителей Москвы. Ранее была создана услуга подачи электронных заявлений на предоставление школьного питания за счёт бюджетных денег.Ещё одним условием подачи апелляции является наличие собственной учётной записи на вышеуказанном портале. Для тех, кому не исполнилось 14-ти лет, необходимо будет предоставить прошение о пересмотре результатов государственной аттестации на бумаге непосредственно в школу, где учится школьник. Это смогут сделать его родители или законные представители.