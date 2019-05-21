ИА «Ореанда-Новости» Маркетинговое агентство Zoom Market провело опрос граждан, в ходе которого более 3 тысяч респондентов в 27 российских городах ответили на следующие вопросы: «Вы часто сталкиваетесь с хамством?», «Где чаще всего вам хамят?», «Вы сами часто хамите?».

Наиболее неблагоприятные результаты показали Пермь, Челябинск, Саратов, Москва и Брянск. Вслед за ними указаны Екатеринбург, Тамбов, Чита, Саранск и Краснодар.

Наиболее вежливыми были признаны жители Владивостока, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Коммерческий директор агентства Андрей Штыров сообщил, что по итогам опроса