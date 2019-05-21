21.05.2019, 12:19
Опубликованы результаты опроса о городах России, в которых чаще всего встречается хамство
ИА «Ореанда-Новости» Маркетинговое агентство Zoom Market провело опрос граждан, в ходе которого более 3 тысяч респондентов в 27 российских городах ответили на следующие вопросы: «Вы часто сталкиваетесь с хамством?», «Где чаще всего вам хамят?», «Вы сами часто хамите?».
Наиболее неблагоприятные результаты показали Пермь, Челябинск, Саратов, Москва и Брянск. Вслед за ними указаны Екатеринбург, Тамбов, Чита, Саранск и Краснодар.
Наиболее вежливыми были признаны жители Владивостока, Санкт-Петербурга и Новосибирска.Коммерческий директор агентства Андрей Штыров сообщил, что по итогам опроса чаще всего россияне сталкиваются с некорректным обращением в магазинах и на рынках (38 %), в учреждениях общественного питания (23 %), на улице (19 %) и в транспорте (16 %).
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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