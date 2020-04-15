ИА «Ореанда-Новости». Российские ветеранские организации попросили Владимира Путина перенести парад Победы в Москве. Обращение с просьбой об изменении даты парада Победы направлено Владимиру Путину от лица всего ветеранского сообщества.

В обращении говорится, что справедливым решением будет «перенос военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников».

«Данное решение должно послужить проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за светлое будущее страны, к военнослужащим, которые сейчас стоят на страже, и ко всем гражданам России, которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России», - подчёркивают авторы письма.