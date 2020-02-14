. Оптимизировать численность министров поручил премьер-министр России Михаил Мишустин.По мнению Мишустина, в России сильно много работников ведомств и министерств.В ближайшее время планируется сделать штат госструктур более компактным.После полученных предложений вопрос об оптимизации будет решён на протяжении 2-3 месяцев.