14.02.2020, 18:19
Организационно-штатная структура российских министерств пройдёт процедуру оптимизации
ИА «Ореанда-Новости». Организационно-штатная структура российских министерств пройдёт процедуру оптимизации. Оптимизировать численность министров поручил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По мнению Мишустина, в России сильно много работников ведомств и министерств. Поэтому он поручил до 1 апреля 2020 года представить рекомендации по процедуре оптимизации штатного расписания по каждому ведомству с разбиением по конкретным подразделениям. В ближайшее время планируется сделать штат госструктур более компактным.
Стоит отметить, что процедура оптимизации должна затронуть не только обычных сотрудников, но и руководящий состав. После полученных предложений вопрос об оптимизации будет решён на протяжении 2-3 месяцев.
По мнению Мишустина, в России сильно много работников ведомств и министерств. Поэтому он поручил до 1 апреля 2020 года представить рекомендации по процедуре оптимизации штатного расписания по каждому ведомству с разбиением по конкретным подразделениям. В ближайшее время планируется сделать штат госструктур более компактным.
Стоит отметить, что процедура оптимизации должна затронуть не только обычных сотрудников, но и руководящий состав. После полученных предложений вопрос об оптимизации будет решён на протяжении 2-3 месяцев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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