ИА "Ореанда-Новости". Всемирная общественная экологическая организация среды призвала российские супермаркеты отказаться от раздачи подарков на кассе.

Greenpeace попросила российские торговые сети отказаться от раздачи бесплатных игрушек на кассе. Такие безделушки, упакованные в одноразовый пластик, что помогает загрязнять окружающую среду. Организация призвала покупателей прекратить своё участие в таких акциях, и не поощрять магазины продолжать загрязнять мир.

Помимо этого, представительница организации прокомментировала заявление «Магнита» о том, что их подарки упакованы в биоразлагаемый материал. Оказалось, этот вид пластика будет запрещен в Европе с 2021 года. Такая упаковка не разлагается, а распадается на множество мелких вредных ферментов, которые продолжают загрязнение.

По её словам такие акции проходят в сетях «Дикси», «Лента», «Магнит», «Перекрёсток» и Пятёрочка».