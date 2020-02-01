ИА «Ореанда-Новости». Двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, отправили к бабушке в Комсомольске-на-Амуре, пишет РИА Новости.



Сообщается, что на бабушку уже оформили временную опеку. Кроме того, были также решены вопросы с детским садом и школой.



Напомним, в конце января отец оставил двух братьев пяти и восьми лет. В рюкзаке у детей нашли записку, в которой отец просил позаботиться о братьях. Свой поступок он объяснил тем, что у него нет денег на содержание детей.