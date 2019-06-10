10.06.2019, 08:39
Острая кишечная инфекция стала причиной закрытия детсада в Южно-Сахалинске
ИА «Ореанда-Новости» В Южно-Сахалинске закрыли детский сад «Черемушки» из-за острой кишечной инфекции. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра.
Карантин введён из-за угрозы распространения заболевания. На данный момент специалист проводят анализ воды, а также дезинфицируют водопроводную сеть.
Отмечается, что несколько случаев инфекции были подтверждены. Дети смогут вернуться в дошкольное учреждение после того, как будут проведены все необходимые проверки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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