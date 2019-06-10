ИА «Ореанда-Новости» В Южно-Сахалинске закрыли детский сад «Черемушки» из-за острой кишечной инфекции. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра.

Карантин введён из-за угрозы распространения заболевания. На данный момент специалист проводят анализ воды, а также дезинфицируют водопроводную сеть.

Отмечается, что несколько случаев инфекции были подтверждены. Дети смогут вернуться в дошкольное учреждение после того, как будут проведены все необходимые проверки.