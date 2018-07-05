ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Осудили заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова и главу компании «Балтстрой» Александра Коченова за хищение средств из бюджета, предназначенного для реставрации и реконстуркции Запасного дома Зимнего дворца.

Общая сумма хищений согласно протоколу - 30,6 миллионов рублей. Сообщается, что бывший замдиректора самого главного музея Петербурга заключил с «Балтстроем» два государственных контракта, общая стоимость которых составляет почти два с половиной миллиарда рублей. На эти деньги подрядчик должен был обустроить Запасный дом на Дворцовой набережной и адаптировать его под современное использование. Впрочем, в сроки строители не уложились, а, в добавок, было заключено еще некоторое количество дополнительных соглашений, вместе с которыми куда-то пропало тридцать с лишним миллионов рублей.

Завели дело, расследование шло в московском суде, в ходе которого бывшего заместителя директора Зимнего дворца Новикова посадили под домашний арест в Санкт-Петербурге, а управляющего «Балтстроем» Коченова заставили расписаться о невыезде. Подсудимые признали свою вину, но перед этим Эрмитаж, признанный потерпевшей стороной, подал иск к Новикову на возмещение почти тридцати одного миллиона рублей. Бывший сотрудник музея всю сумму вернул еще до вмешательства суда в происходящее.

Благодаря тому, что виновники признали свою причастность к хищению, удалось заключить сделку со следствием, что позволило обустроить особый порядок слушания, в упрощенном режиме.

Позже в суде объявили, что петербургский музей уже отозвал свой иск. Появились дополнительные детали: оказалось, что, согласно медицинскому заключению, осужденные имеют хронические заболевания, которые позволяют просить о переводе расследования в закрытый режим, что прокурор и сделал.

Несмотря на то, что следствие упростили, следователю придется изучить еще множество материала, большую часть которого составляют характеристики осужденных, которые дали священник и бывший руководитель Исаакиевского собора Николай Буров. Буров сказал: «Я знал заместителя директора Михаила Новикова только с хорошей стороны, как замечательного человека. Надеюсь, что решение суд примет человечное».