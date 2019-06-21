ИА «Ореанда-Новости» Юрий Картыжев, первый гражданин России, привлечённый к ответственности в соответствии с нормами нового закона о неуважении к власти за сообщение о российском президенте Владимире Путине, размещённое в социальной сети «ВКонтакте», подал иск в Европейский суд по правам человека.

Истец указывает на то, что российские власти посягнули на его право свободно выражать своё мнение. Картыжев утверждает, что высказанное им мнение не относится к Путину лично, а лишь является высказыванием о политике президента, в том числе о целесообразности расходования денег из федерального бюджета, – вопросов, которые активно обсуждаются в обществе. В исковом заявлении сказано, что российские суды не предпринимали попыток разграничить эти два предмета – право на свободу высказываний по общественно значимым вопросам и необходимость защиты авторитета властей и, в частности, главы государства.

Картыжев также отметил, что некоторые термины закона не могут быть однозначно истолкованы, что им не даны должные легальные определения.

Помимо этого заявитель оспорил размер штрафа (30 тысяч рублей), который составляет его доход за 2 месяца.