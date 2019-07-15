Прокуратура, в свою очередь, выступила с требованием к контролирующему органу - Роскомнадзору, ограничить доступ пользователей социальной сети к вышеуказанной иллюстрации.

По информации, предоставленной пресс-службой Роскомнадзора, ведомство потребовало от Facebook удалить публикацию, обозначая её как «оскорбляющую государственные символы России». В адрес социальной сети уже направлено требование внести страницу с неподобающим изображением в чёрный список, куда входит вся запрещённая Роскомнадзором информация.

В настоящее время ответных комментариев от руководства социальной сети не поступало. Закон об оскорблении государственных символов и государственных институтов власти вступил в силу не так давно. Согласно этому закону, штраф за распространение материалов, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нравственность, составляет от тридцати до ста тысяч рублей. В случае, если пользователь не удалит публикацию и даже выведет её на обозрение общественности во второй раз, штрафные санкции возрастут максимум до двухсот тысяч рублей. При публикации, попадающей под действие закона, в третий и более раз, пользователю придётся выложить порядка трёхсот тысяч рублей. Кроме того, если денежное изыскание получить государственным органам не удастся, то закон подразумевает наказание в виде административного ареста сроком до пятнадцати суток.