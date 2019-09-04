04.09.2019, 09:47
От стихийных бедствий в 2018 году пострадали более 50 тысяч россиян
ИА «Ореанда-Новости» Такие данные приводит Министерство природы.
В 2018 году произошло 44 природных ЧС. Годом ранее их было зарегистрировано 42. Погибли в результате стихийных бедствий 8 человек, пострадали 53637.
465 опасных природных явлений нанесли серьёзный ущерб населению и экономике страны.
При этом, как отмечается, часть из них предсказали специалисты. Не смогли предусмотреть всего всего лишь 20 ЧС.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии