ИА «Ореанда-Новости» Такие данные приводит Министерство природы.

В 2018 году произошло 44 природных ЧС. Годом ранее их было зарегистрировано 42. Погибли в результате стихийных бедствий 8 человек, пострадали 53637.

465 опасных природных явлений нанесли серьёзный ущерб населению и экономике страны.

При этом, как отмечается, часть из них предсказали специалисты. Не смогли предусмотреть всего всего лишь 20 ЧС.