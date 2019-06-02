ИА «Ореанда-Новости» Отец кассира банка, которая подозревается в краже на сумму более 20 миллионов рублей, заявил в полицию о пропаже дочери и её семьи. Об этом передаёт ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в Салавате, мужчина обратился к правоохранителям на следующий день после исчезновения дочери, её мужа и двух их детей. Они ушли из дома 27 мая, после чего связь с ними оборвалась.

Ранее местную жительницу объявили в розыск по подозрению в краже из отделения банка, где она работала кассиром, более 20 миллионов рублей.