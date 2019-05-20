ИА «Ореанда-Новости» В Сирии боевики запрещённой в России экстремистской группировки «Джабхат ан-Нусры» 19 мая попытались совершить атаку на базу российской авиации Хмеймим.

Министерство обороны России сообщило, что дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно отразили нападение и огневая точка террористов была уничтожена.

Террористы применили реактивную систему залпового огня. В направлении российской авиабазы было запущено шесть снарядов. Все они были уничтожены.

Разрушений и пострадавших на базе нет, она функционирует в штатном режиме.

При помощи средств разведки было установлено местонахождение реактивной установки экстремистов, и силами Военно-космических сил России она была уничтожена.

В то же время с севера и северо-востока к Хмеймиму направлялись два беспилотных летательных аппарата боевиков. Оба дрона были сбиты на значительном удалении от базы.