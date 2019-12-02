Россия выплатила свой долг перед Пакистаном. Сегодня, 2 декабря, замминистра финансов РФ Сергей Сторчак и полномочный пакистанский посол в России Кази Халилулла заверили документ о погашении долга со стороны Пакистана.После погашения обязательств Россия планирует инвестировать в промышленность Пакистана до 8 миллиардов долларов. Инвестиции будут поступать не только из бюджета России, но и от коммерческих организаций.