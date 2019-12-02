02.12.2019, 20:54
Пакистан вернёт России 93,5 миллионов долларов советского долга
ИА «Ореанда-Новости». Пакистан вернёт России 93,5 миллионов долларов советского долга согласно подписанному соглашению об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, которые были совершены в советский период.
Россия выплатила свой долг перед Пакистаном. Сегодня, 2 декабря, замминистра финансов РФ Сергей Сторчак и полномочный пакистанский посол в России Кази Халилулла заверили документ о погашении долга со стороны Пакистана. В течение 90 дней после подписания соглашения пакистанские власти вернут советский долг в бюджет России.
После погашения обязательств Россия планирует инвестировать в промышленность Пакистана до 8 миллиардов долларов. Инвестиции будут поступать не только из бюджета России, но и от коммерческих организаций.
Россия выплатила свой долг перед Пакистаном. Сегодня, 2 декабря, замминистра финансов РФ Сергей Сторчак и полномочный пакистанский посол в России Кази Халилулла заверили документ о погашении долга со стороны Пакистана. В течение 90 дней после подписания соглашения пакистанские власти вернут советский долг в бюджет России.
После погашения обязательств Россия планирует инвестировать в промышленность Пакистана до 8 миллиардов долларов. Инвестиции будут поступать не только из бюджета России, но и от коммерческих организаций.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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