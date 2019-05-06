ИА «Ореанда-Новости» По сообщениям телеканалов сектора Газа, Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня в регионе.

Информационное агентство Reuters располагает информацией о том, что соглашения удалось достичь при посредничестве властей Египта и что начало его действия – 6 мая в 4 часа 30 минут по местному времени (совпадающему с московским).

Впоследствии представители израильской армии объявили, что с 7 часов отменяются все ограничения, которые были введены для проживающих в южной части государства в связи с обстрелами с палестинской стороны.

Взаимные атаки в начале мая положили конец затишью в регионе, которое продолжалось более месяца. Противостояние стало самым кровопролитным за период начиная с 2014 года.