ИА «Ореанда-Новости» Военнослужащие израильской армии засекли запуск двух ракет или мин с территории сектора Газа после того, как сами предприняли атаку на палестинских боевиков из правящего в анклаве движения ХАМАС. Поводом для атаки стал прилёт из Газы нескольких воздушных шаров с горючими и взрывчатыми веществами. Данных о пострадавших при проведении обеих операций пока нет.

Столкновения способны привести к окончанию относительно мирного периода, который продолжался в течение последнего месяца. В марте при посредничестве властей Египта было заключено соглашение о прекращении палестинцами обстрелов с одной стороны и об ослаблении израильтянами блокады сектора Газа – с другой.