ИА «Ореанда-Новости». Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что правоохранительные органы быть максимально корректными в расследовании уголовного дела о несанкционированном митинге около Мосгоризбиркома 14 июня, пишет «МК».



Памфилова отметила, что действия силовиков не должны посчитать политическим давлением или борьбой с оппонентами.



Напомним, несогласованный митинг стал следствием отказа в регистрации на выборы в Мосгордуму ряда кандидатов, в том числе и от оппозиции. Накануне у некоторых кандидатов, например, у Дмитрия Гудкова, прошли обыски. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.