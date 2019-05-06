06.05.2019, 19:45
Памятник Алие Молдагуловой открыли в Петербурге
ИА "Ореанда-Новости" 6 мая в городе на Неве состоялась презентация памятника Герою Советского Союза Алие Молдагуловой. Монумент установили на одноименной улице между двумя городскими проспектами на правом берегу Невы.
В мероприятии по случаю открытия памятника приняли участие представители власти города Санкт-Петербурга и дипломаты со стороны Республики Казахстан. Были приглашены также родственники Молдагуловой и автор скульптуры Едиге Рахмадиев.
Монумент предстал перед широкой публикой в виде бронзовой скульптуры девушки высотой в три метра. Памятник расположен на гранитном постаменте, на котором выбито имя легендарной девушки-снайпера. Также приводится краткое описание её героических действий и изображена накладная звезда героя. Инициатива создания памятника принадлежит культурно-деловому центру "Казахстан".
В мероприятии по случаю открытия памятника приняли участие представители власти города Санкт-Петербурга и дипломаты со стороны Республики Казахстан. Были приглашены также родственники Молдагуловой и автор скульптуры Едиге Рахмадиев.
Монумент предстал перед широкой публикой в виде бронзовой скульптуры девушки высотой в три метра. Памятник расположен на гранитном постаменте, на котором выбито имя легендарной девушки-снайпера. Также приводится краткое описание её героических действий и изображена накладная звезда героя. Инициатива создания памятника принадлежит культурно-деловому центру "Казахстан".
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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