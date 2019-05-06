Монумент установили на одноименной улице между двумя городскими проспектами на правом берегу Невы.В мероприятии по случаю открытия памятника приняли участие представители власти города Санкт-Петербурга и дипломаты со стороны Республики Казахстан. Были приглашены также родственники Молдагуловой и автор скульптуры Едиге Рахмадиев.Памятник расположен на гранитном постаменте, на котором выбито имя легендарной девушки-снайпера. Также приводится краткое описание её героических действий и изображена накладная звезда героя. Инициатива создания памятника принадлежит культурно-деловому центру "Казахстан".