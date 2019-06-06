Произошло это накануне круглой даты - 220-летие со дня рождения поэта.В приветственной речи Михаила Василенко отмечалось, что аэропорт Шереметьево первый в ряду приступивших к непосредственной реализации проекта "Великие имена России". Владимир Мединский в своей речи отметил, что присвоение российским аэропортам выдающихся имён соотечественников - это достойное завершение конкурса.Скульптура Пушкина держит в руке книгу, на переплёте которой находится код быстрого реагирования (или QR-код). Направив свои смартфоны на него, путешественники получат ссылку, по которой можно прослушать аудиокниги Пушкина. Мединский также обозначил всероссийскую акцию "Великие имена России" как современный проект, благодаря которому можно популяризовать отечественную культуру и историю.Так что теперь авиапассажирам в ожидании самолёта будет приятно скоротать время. Сам памятник Пушкину расположен в зоне вылета терминала Е.Всероссийская акция "Великие имена России" направлена на присвоение 44 международным аэропортам страны имена известных граждан. Так в столице, кроме вышеупомянутого Шереметьево, аэропорт Домодедово получил имя Михаила Ломоносова, а Внуково - имя авиаконструктора Андрея Туполева.