27.02.2020, 13:24
Панайотов отреагировал на информацию о своём участии в Евровидении
ИА «Ореанда-Новости». Александр Панайтов, российский певец, назвал фейком информацию о том, что он будет представлять страну на международном конкурсе песен "Евровидение-2020". Певец попросил дождаться официальной информации от представителей Первого канала.
Накануне продюсером и композитором Игорем Крутым было заявлено РИА Новости, что на конкурсе "Евровидение" представителем от России будет, скорее всего, Панайотов. Некоторые СМИ также проинформировали об этом.
Российский певец сказал, что информация о том, что он будет выступать на Евровидении, является вбросом, который растиражировали многие отечественные СМИ.
По его словам, только Первый канал является единственным источником, который огласит правдивую информацию о том, кто будет участвовать на Евровидении от России.
Накануне продюсером и композитором Игорем Крутым было заявлено РИА Новости, что на конкурсе "Евровидение" представителем от России будет, скорее всего, Панайотов. Некоторые СМИ также проинформировали об этом.
Российский певец сказал, что информация о том, что он будет выступать на Евровидении, является вбросом, который растиражировали многие отечественные СМИ.
По его словам, только Первый канал является единственным источником, который огласит правдивую информацию о том, кто будет участвовать на Евровидении от России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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