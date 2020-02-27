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Певец попросил дождаться официальной информации от представителей Первого канала.Российский певец сказал, что информация о том, что он будет выступать на Евровидении, является вбросом, который растиражировали многие отечественные СМИ.По его словам, только Первый канал является единственным источником, который огласит правдивую информацию о том, кто будет участвовать на Евровидении от России.