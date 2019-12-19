Инцидент произошёл в среду, 18 декабря. В северную столицу российский актёр приехал для съёмок фильма. Таксист, которого вызвал Панин, начал негативно высказываться в отношении деятельности актёра.За это российский актёр был задержан сотрудниками правоохранительных органов.