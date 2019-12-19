19.12.2019, 23:08
Панин подрался с питерским таксистом
ИА «Ореанда-Новости». Алексей Панин завязал драку с питерским таксистом, сообщает издательство «Аргументы и Факты. Санкт-Петербург» с ссылкой на Главное управление МВД по Ленинградской области.
Инцидент произошёл в среду, 18 декабря. В северную столицу российский актёр приехал для съёмок фильма. Таксист, которого вызвал Панин, начал негативно высказываться в отношении деятельности актёра. Алексей Панин не удержался и вырвал рычаг переключения коробки передач в такси. Кроме прочего, он пригрозил водителю дракой.
За это российский актёр был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На Панина был наложен административный штраф в размере 1 тысячи рублей за мелкое хулиганство.
Инцидент произошёл в среду, 18 декабря. В северную столицу российский актёр приехал для съёмок фильма. Таксист, которого вызвал Панин, начал негативно высказываться в отношении деятельности актёра. Алексей Панин не удержался и вырвал рычаг переключения коробки передач в такси. Кроме прочего, он пригрозил водителю дракой.
За это российский актёр был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На Панина был наложен административный штраф в размере 1 тысячи рублей за мелкое хулиганство.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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