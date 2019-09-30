ИА «Ореанда-Новости». Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы решили включить в повестку осенней сессии дебаты по акциям протестов в Москве, пишет «МК».



Включение этой темы в повестку поддержали 77 делегатов. Против были 33 депутата и 12 воздержались. Дебаты пройдут 3 октября.



Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал тему дебатов искусственной, поскольку все допущенные нарушения к участникам митингов уже были урегулированы судом.