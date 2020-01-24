24.01.2020, 09:20
Пассажирский лайнер, выполнявший рейс Екатеринбург-Ереван, вернулся в аэропорт из-за проблем с датчиком шасси
ИА «Ореанда-Новости». Лайнер, направлявшийся в Ереван из российского города Екатеринбурга, был вынужден вернуться обратно из-за того, что сработал датчик неисправности шасси. В результате происшествия пострадавших нет. О возвращении лайнера в аэропорт Екатеринбурга рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Уточняется, что самолет AirBus A320 осуществил взлет из аэропорта Кольцов в пятницу в 5.50 мск, но через час лайнер, на борту которого находился 71 человек, был вынужден вернуться обратно.
Заявлено, что, когда лайнер набирал высоту, сработал датчик шасси. По этой причине командир самолёта принял решение вернуться в Екатеринбург. Сообщается, что никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал, самолет благополучно приземлился в аэропорту Екатеринбурга.
Сотрудниками ведомства сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия.
Уточняется, что самолет AirBus A320 осуществил взлет из аэропорта Кольцов в пятницу в 5.50 мск, но через час лайнер, на борту которого находился 71 человек, был вынужден вернуться обратно.
Заявлено, что, когда лайнер набирал высоту, сработал датчик шасси. По этой причине командир самолёта принял решение вернуться в Екатеринбург. Сообщается, что никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал, самолет благополучно приземлился в аэропорту Екатеринбурга.
Сотрудниками ведомства сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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