. О возвращении лайнера в аэропорт Екатеринбурга рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.Уточняется, чтоЗаявлено, что, когда лайнер набирал высоту, сработал датчик шасси. По этой причине командир самолёта принял решение вернуться в Екатеринбург. Сообщается, что никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал, самолет благополучно приземлился в аэропорту Екатеринбурга.Сотрудниками ведомства сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия.