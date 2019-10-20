Об этом он рассказал вчера 19 октября, во время проповеди после освящения Успенского собора Свенского Свято-Успенского монастыря, расположенного на территории города Брянска.

Патриарх Кирилл назвал деятельность Русской православной церкви (или РПЦ) важным и необходимым условием для того, чтобы полностью раскрыть потенциал, заложенный в российском народе. Высшее духовное лицо уверено, что существует прямая связь между потенциалом и духом народа – чем сильнее дух, тем сильнее потенциал. На вопрос далёких от церковных дел человека о том, для чего нужна церковь, патриарх Кирилл ответил бы, что для укрепления духа нашего народа.

Патриарх Кирилл рассказал и о героизме людей, который также связан с идеей силы духа каждого отдельного человека. По его словам, неверующему человеку стоило бы задуматься о том, что такое герой и героизм в целом. Такие люди признают саму идею геройства, однако, совершенно не задумываются о его истоках. А любая героическая идея, в том числе спасение собственной страны, идёт на уровне человеческого духа, заключил патриарх.

В своей вчерашней проповеди патриарх Кирилл также призвал всех верующих заботиться о том, чтобы вера у представителей молодого поколения только росла и укреплялась. Патриарх попросил также с своих молитвах вспоминать и его, так как «очень в этой молитве нуждается».

Стоит отметить, что визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Брянскую митрополию продлится до воскресенья 20 октября. В планах духовенства посетить детский онкогематологический центр, расположенный в Брянской областной детской больнице.