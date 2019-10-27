Патриарх Кирилл приехал в город Ростов-на-Дону специально для того, чтобы провести Великое освящение храма.

Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы считается главным храмом донской столицы. Стоит отметить, что подобная служба священнослужителя – Великое освящение храма – состоялась впервые за сто шестьдесят лет. Для того, чтобы провести церемонию освящения, в административный центр Ростовской области были перевезены мощи святых мучеников. Ранее они находились в российской столице, а с настоящего времени останутся в стенах Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.

Стоит отметить, что приезд главы Русской Православной церкви ознаменовался информацией о том, что рабочие перед приездом патриарха Кирилла уложили рельсы на асфальтированную дорогу, ведущую в собор. Такие публикации появились у местных пользователей социальных сетей. Якобы дорожные службы уложили рельсы с целью более комфортного проезда кортежа патриарха Кирилла к храму. Согласно информации, предоставленной донской епархией, ремонт улицы Станиславского начался задолго до приезда главы Русской Православной церкви. Кроем того, в епархии подчеркнули, что работы по благоустройству вышеупомянутой улицы продолжатся и после визита священнослужителя.

Стоит отметить, что реконструкция Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, характеризующаяся своими масштабами, началась семь лет назад.