Такое заявление прозвучало в ходе его посещения Воскресенского Новодевичьего монастыря в городе Санкт-Петербурге.При Воскресенском монастыре 13 лет назад был создан приют для детей, оставшихся без родителей. Сюда принимали тех, кто выпустился из детских коррекционных домов. Во время существования приюта многие молодые мамы с детьми и беременные женщины обращались за помощью. С течением времени приют превратился в центр помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Те, кто имел проблемы с жилищным или материальным обеспечением, также нашли в стенах центра монастыря помощь и поддержку.Несмотря на то, что эти женщины уже живут самостоятельно, монастырь продолжает им оказывать не только материальную, но и моральную помощь.По словам патриарха Кирилла, Русская православная церковь давно ратует за создание подобного типа центров.Патриарх затронул и тему обстоятельств, по которым женщины идут в такие места. В основном, это связано с тем, что женщина отказывается делать аборт, а с родившимся ребёнком семья её не принимает. Иногда имеют место быть бытовые конфликты с соседями, друзьями, когда женщину некому поддержать и помочь. В таких случаях, церковь и оказывает посильную помощь, заключил глава Русской православной церкви.