31.05.2019, 16:57
Патриарх Кирилл пообещал помочь матерям-одиночкам
ИА "Ореанда-Новости" Активное строительство и открытие центров, которые занимаются помощью молодым мамам с детьми, пообещал сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Такое заявление прозвучало в ходе его посещения Воскресенского Новодевичьего монастыря в городе Санкт-Петербурге.
При Воскресенском монастыре 13 лет назад был создан приют для детей, оставшихся без родителей. Сюда принимали тех, кто выпустился из детских коррекционных домов. Во время существования приюта многие молодые мамы с детьми и беременные женщины обращались за помощью. С течением времени приют превратился в центр помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Те, кто имел проблемы с жилищным или материальным обеспечением, также нашли в стенах центра монастыря помощь и поддержку. 35 человек за 13 лет существования этого центра смогли решить свои жизненные проблемы. Несмотря на то, что эти женщины уже живут самостоятельно, монастырь продолжает им оказывать не только материальную, но и моральную помощь.
По словам патриарха Кирилла, Русская православная церковь давно ратует за создание подобного типа центров. Он отметил, что в стране таких мест пока ещё недостаточно, однако, найти поддержку и приют женщине возможно в любой епархии. Патриарх затронул и тему обстоятельств, по которым женщины идут в такие места. В основном, это связано с тем, что женщина отказывается делать аборт, а с родившимся ребёнком семья её не принимает. Иногда имеют место быть бытовые конфликты с соседями, друзьями, когда женщину некому поддержать и помочь. В таких случаях, церковь и оказывает посильную помощь, заключил глава Русской православной церкви.
Что касается количества проживающих в центре при санкт-петербургском Воскресенском Новодевичьем монастыре, то по состоянию на май текущего года здесь живут 32 человека: 12 молодых мам и 20 детей.
При Воскресенском монастыре 13 лет назад был создан приют для детей, оставшихся без родителей. Сюда принимали тех, кто выпустился из детских коррекционных домов. Во время существования приюта многие молодые мамы с детьми и беременные женщины обращались за помощью. С течением времени приют превратился в центр помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Те, кто имел проблемы с жилищным или материальным обеспечением, также нашли в стенах центра монастыря помощь и поддержку. 35 человек за 13 лет существования этого центра смогли решить свои жизненные проблемы. Несмотря на то, что эти женщины уже живут самостоятельно, монастырь продолжает им оказывать не только материальную, но и моральную помощь.
По словам патриарха Кирилла, Русская православная церковь давно ратует за создание подобного типа центров. Он отметил, что в стране таких мест пока ещё недостаточно, однако, найти поддержку и приют женщине возможно в любой епархии. Патриарх затронул и тему обстоятельств, по которым женщины идут в такие места. В основном, это связано с тем, что женщина отказывается делать аборт, а с родившимся ребёнком семья её не принимает. Иногда имеют место быть бытовые конфликты с соседями, друзьями, когда женщину некому поддержать и помочь. В таких случаях, церковь и оказывает посильную помощь, заключил глава Русской православной церкви.
Что касается количества проживающих в центре при санкт-петербургском Воскресенском Новодевичьем монастыре, то по состоянию на май текущего года здесь живут 32 человека: 12 молодых мам и 20 детей.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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