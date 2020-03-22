ИА «Ореанда-Новости» . Распространение инфекции может поспособствовать осознанию людьми «хрупкости» этого мира и подтолкнуть к вере в Бога. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл 22 марта, в воскресенье, после литургии в церкви святого благоверного князя Игоря Черниговского.

«Люди должны посмотреть на сложившуюся ситуации с распространением коронавирусной инфекции через призму духовных познаний и поразмыслить, что всё это означает и почему Бог допускает данную болезнь. Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией», - сообщил патриарх.

По мнению священнослужителя, пандемия должна помочь населению планеты понять, что цивилизация людей находится в большом кризисе, который связан с «чрезмерной самоуверенностью и гордыней». Патриарх Кирилл также призвал каждого человека посмотреть на себя с критической точки зрения и «с надеждой на Господа проходить эти тяжёлые испытания».