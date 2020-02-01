01.02.2020, 17:33
Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию страны
ИА «Ореанда-Новости». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением включить упоминание о Боге в Конституцию России, пишет «Интерфакс».
Патриарх предложил молиться и трудиться, чтобы в Основном законе страны был помянут Бог. «Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?», - отметил священнослужитель.
По его мнению, уже сейчас можно было бы начать дискуссию об этом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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