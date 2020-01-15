ИА «Ореанда-Новости». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что он обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин остановился на демографической обстановке в стране во время послания Федеральному собранию, пишет «МК».



Патриарх отметил, что решить эту проблему поможет работа по «воспитанию людей в сознании необходимости иметь большие семьи».



Он также добавил, что стремление сохранить личный комфорт мешает гражданам создавать большие семьи. Поменять ситуацию может только осознание того, что «потеря какой-то части личного благополучия компенсируется более высокими ценностями».