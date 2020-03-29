ИА «Ореанда-Новости». Патриарх призвал не слушать «неразумных священников», которые выступают против самоизоляции и не выполняют предписания властей. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл обратил внимание, что на время распространения коронавируса COVID-19 стоит воздержаться от посещения храмов и церквей.

Патриарх отметил, что именно так и нужно жить в такой непростой ситуации. Он призвал «не валять дурака», а слушаться властей, которые специально, чтобы сохранить жизни и здоровье людей пошли на ограничения. Он также осудил тех, кто в дни, выделенные для «сосредоточения, спокойствия, некой реорганизации своей жизни», посвящают отдыху на воздухе и шашлыкам.