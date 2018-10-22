



В ходе встречи, которая прошла на территории российской столица, представители двух государств обсудили инициативы по созданию атмосферы доверия между Москвой и Вашингтоном.



ИА «Ореанда-Новости» . Переговоры секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева и помощника лидера Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джона Болтона продолжались около пяти часов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза.

В пресс-службе Совбеза отметили, что обе стороны озвучили ряд инициатив, “реализация которых может способствовать созданию атмосферы доверия и укреплению сотрудничества между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки”.



Секретарь Совета Безопасности РФ и помощник американского президента по национальной безопасности обсудили проблематику договора о нераспространении ядерного оружия, договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, договора по открытому небу, а также конвенции о запрещении химического оружия и конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Также Джон Болтон и Николай Патрушев обсудили продление сроков договора СНВ-3, который был подписан в 2010 году, ещё на пять лет после 2021 года.





В Совбезе подчеркнули, что встреча прошла в “конструктивном и деловом ключе”. Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались ситуации на Украине, в Сирийской Арабской Республике, Исламской Республике Иран и Корейской Народно-Демократической Республике. По итогам состоявшейся встречи представители российской и американской сторон договорились о продолжении диалога по линии Советов безопасности двух государств.





После встречи с секретарём Совета Безопасности Российской Федерации Джон Болтон направился в Министерство иностранных дел для встречи с главой ведомства Сергеем Лавровым. Помимо него советник главы Белого дома Дональда Трампа намерен провести переговоры с лидером РФ и министром обороны.



Пресс-секретарём президента российского государства Дмитрием Песковым было отмечено, что на встрече Владимира Путина и помощника лидера Соединённых Штатов по национальной безопасности может быть затронут вопрос о возможном выходе американской стороны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Джон Болтон пробудет в Москве до 23 октября включительно.





По словам советника американского президента, целью его визита в Россию является продолжение между лидерами двух государств диалога, который был начат на саммите в Хельсинки. Ранее сообщалось о том, что Джон Болтон является сторонником отказа от Договора о РСМД и продвигает эту идею в правительстве Соединённых Штатов.











