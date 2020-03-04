ИА «Ореанда-Новости» . Россиянка, у которой заподозрили заражение коронавирусом, сбежала из города Дели на территорию России. Об этом женщина рассказала в своём Instagram.

Беглянку поместили на карантин в индийский госпиталь, однако проводить в нём положенные три недели россиянка отказалась, поменяла билеты и улетела в Санкт-Петербург. Несколько дней у неё держалась высокая температура, сильный кашель и нехватка воздуха. Женщина уверена, что не больна коронавирусом, и поэтому сбежала назад на родину.

вопрос с карантином остаётся открытым.