ИА «Ореанда-Новости» Комитетом Государственной думы по охране здоровья было предложено на законодательном уровне разрешить педагогам и вожатым в лагерях оказывать детям первую медпомощь.

Кроме того, председатель комитета Дмитрий Морозов рассказал о намерении ввести правило для водителей, перевозящих детей, согласно которому они должны будут предоставить справку, подтверждающую отсутствие перечня заболеваний.

По мнению Морозова в существующее законодательство необходимо внести ряд поправок.

Он поднял вопрос о медицинском сопровождении туристических групп в поездках и о нормах оказания первой помощи в таких ситуациях. Морозов подчеркнул, что на данный момент не оговаривается, является ли медработник членом туристической группы.

Он предложил внести ряд поправок в законодательство, согласно которым, педагог или вожатый лагеря будет иметь право оказывать первую медицинскую помощь детям.

Также Морозов отметил, что важным является тема, касающаяся эвакуации детей с туристических маршрутов, он подчеркнул, что необходимо заблаговременно оговаривать и прописывать, в какое медицинское учреждение будет направлен ребёнок в случае происшествия или несчастного случая. При этом на повестке дня также стоит вопрос об эвакуации пострадавшего ребёнка из труднодоступного места, например острова, горы или из леса.

Кроме того, заранее также необходимо будет подписывать бумагу о согласии на медицинское вмешательство. Морозов заметил, что такие нововведения крайне важны для детей, прибывших из других городов, а нормы могут быть указаны в реестре детских лагерей и туристических баз. При этом депутат отметил, что в локальных медпунктах на территории лагерей невозможно расположить необходимое медицинское оборудование.

Он также подчеркнул, что комитет предлагает обязать родителей несовершеннолетних предоставлять сведения о состоянии здоровья их ребёнка в том случае, если он нуждается в особых условиях образования или же физической нагрузки.