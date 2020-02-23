23.02.2020, 08:10
Пелагая проинформировала о том, как живёт после расставания с хоккеистом Телегиным
ИА «Ореанда-Новости». На шоу Первого канала "Вечерний Ургант" российская певица Пелагая рассказала о расставании с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
Пелагеей было объявлено о том, что она разводится с российским хоккеистом в конце прошлого года. Ранее Телегин сообщил, что в том, что произошёл разрыв отношений, не виноваты обстоятельства, события и третьи лица. Он сказал, что двум сильным людям трудно уживаться вместе.
По словам певицы, ей не хотелось привлекать внимание к данной проблеме. Исполнительница говорит, что это такой процесс, при котором появляется желание спрятаться в комнате с закрытыми шторками, но она этого не делает.
Пелагея утверждает, что каждая сложная история является удачным моментом для того, чтобы трансформироваться.
Певица поблагодарила людей, которые ей оказали поддержку. Она уведомила, что намерена пойти на бокс, чтобы научиться защищаться. Пелагая заверила, что у неё в настоящий момент всё хорошо.
Пелагеей было объявлено о том, что она разводится с российским хоккеистом в конце прошлого года. Ранее Телегин сообщил, что в том, что произошёл разрыв отношений, не виноваты обстоятельства, события и третьи лица. Он сказал, что двум сильным людям трудно уживаться вместе.
По словам певицы, ей не хотелось привлекать внимание к данной проблеме. Исполнительница говорит, что это такой процесс, при котором появляется желание спрятаться в комнате с закрытыми шторками, но она этого не делает.
Пелагея утверждает, что каждая сложная история является удачным моментом для того, чтобы трансформироваться.
Певица поблагодарила людей, которые ей оказали поддержку. Она уведомила, что намерена пойти на бокс, чтобы научиться защищаться. Пелагая заверила, что у неё в настоящий момент всё хорошо.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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