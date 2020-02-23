Пелагеей было объявлено о том, что она разводится с российским хоккеистом в конце прошлого года. Ранее Телегин сообщил, что в том, что произошёл разрыв отношений, не виноваты обстоятельства, события и третьи лица. Он сказал, что двум сильным людям трудно уживаться вместе.По словам певицы, ей не хотелось привлекать внимание к данной проблеме.Пелагея утверждает, что каждая сложная история является удачным моментом для того, чтобы трансформироваться.Певица поблагодарила людей, которые ей оказали поддержку. Она уведомила, что намерена пойти на бокс, чтобы научиться защищаться. Пелагая заверила, что у неё в настоящий момент всё хорошо.