



ИА «Ореанда-Новости» . Тема пенсионной реформы продолжает обсуждаться в Правительстве Российской Федерации. На последнем заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заместитель главы Министерства труда и социальной защиты Андрей Пудов выступил с заявлением, что для эффективного осуществления мер пенсионной реформы, необходимо внести изменения в существующий порядок индексации пенсий. Эти изменения позволят ежегодно увеличивать пенсии неработающих россиян на 7 %.

Андрей Пудов подчеркнул, что если закон пенсионной реформы будет принят, то государство обязано обеспечить рост сегодняшней пенсии на 12 тысяч рублей ежегодно. Эта сумма не должна зависеть от дат проведения индексации.



Сейчас индексация пенсионных выплат происходит два раза в год. В этом году страховая часть пенсии была увеличена на 3,7 %, а социальная часть и пенсии для отдельных категорий получателей повысились на 4,1%.





Однако, говоря об индексации пенсии, правительство отмечает, что такое повышение будет только для неработающих пенсионеров. Надбавки для тех, кто продолжает трудиться после выхода не пенсию, рассчитываются, исходя из бальной системы.



Сейчас работающие пенсионеры могут вычислить заработанные ими за трудовой стаж баллы с помощью пенсионного калькулятора на сайте Пенсионного фонда России.





О необходимости изменений в системе индексации пенсий говорила и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Политик отметила, что нынешняя система не позволяет обеспечить высокую индексацию пенсий, поэтому необходимо эту систему изменить - обеспечить высокие показатели можно благодаря ежегодному одноразовому увеличению пенсий 1 января. Это позволит сделать пенсионные выплаты выше уровня инфляции. Индексации будет подвергаться только страховая часть пенсии. Дополнительные выплаты повышаться не будут.





Согласно заявлению Правительства, с января 2019 года уровень инфляции будет ниже уровня индексации пенсий. В 2019 году инфляция составит около 4,3%, а пенсии вырастут на 7 %. По прогнозам экспертов Министерства экономического развития, в 2020 году уровень инфляции составит 3,8%, пенсии увеличатся на 6,6%, в 2021 году эти показатели будут составлять 4% и 6,3% соответственно.





Напомним, что в Государственную думу был внесён законопроект пенсионной реформы, которая подразумевает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Власти объясняют данную инициативу понижением доли работающих граждан и увеличением числа пенсионеров в стране.