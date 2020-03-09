09.03.2020, 15:07
Пенсии россиян будут увеличены, несмотря на падение рубля
ИА «Ореанда-Новости». Елена Бибикова, российский сенатор, возглавляющая комитет Совета Федерации по соцполитике, проинформировала о том, что пенсии и социальные выплаты будут проиндексированы, несмотря на падение курса российской валюты, связанное с обвалом котировок нефти, рассказывает РИА Новости.
Сенатор также попросила жителей РФ не опасаться того, что в связи с падением курса отечественной валюты снизятся их реальные доходы.
Сенатор также попросила жителей РФ не опасаться того, что в связи с падением курса отечественной валюты снизятся их реальные доходы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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