ИА «Ореанда-Новости» Пенсионеры в России имеют возможность потратить на себя лишь 200 рублей в день, такие данные приводит аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.

Средняя пенсия составляет 14 тысяч рублей, при этом пенсионеры должны оплачивать расходы на ЖКХ, а также приобретать лекарства. С учётом всех этих трат, в день на себя пожилой человек может выделить только 200 рублей.

По словам Орловой, достойный уровень жизни при такой пенсии невозможен. В Счётной палате определили, что на оплату счетов за коммунальные услуги уходит 5 тысяч рублей, а на лекарства – 2 тысячи.