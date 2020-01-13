По словам руководителя Свердловского отделения Комитета по защите прав автомобилистов Дмитрия Ларионова, пожилые люди создают большую аварийность на дороге.По его мнению, для людей, возраст которых от 55 до 60 лет, необходимо ввести медкомиссию 1 раз в 5 лет. А для людей старше 60 лет - 1 медосмотр в каждые 3 года.



