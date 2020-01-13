13.01.2020, 16:01
Пенсионерам могут ограничить доступ к вождению автомобилем
ИА «Ореанда-Новости». В Госдуму хотят внести законопроект, ограничивающий доступ к вождению автомобилем для россиян старше 55 лет.
По словам руководителя Свердловского отделения Комитета по защите прав автомобилистов Дмитрия Ларионова, пожилые люди создают большую аварийность на дороге. Дмитрий Ларионов предложил ужесточить медицинский осмотр для водителей-пенсионеров. По его мнению, для людей, возраст которых от 55 до 60 лет, необходимо ввести медкомиссию 1 раз в 5 лет. А для людей старше 60 лет - 1 медосмотр в каждые 3 года.
Стоит отметить, что специалисты ГИБДД отмечают, что подобный законопроект может рассматриваться как возрастная дискриминация россиян.
По словам руководителя Свердловского отделения Комитета по защите прав автомобилистов Дмитрия Ларионова, пожилые люди создают большую аварийность на дороге. Дмитрий Ларионов предложил ужесточить медицинский осмотр для водителей-пенсионеров. По его мнению, для людей, возраст которых от 55 до 60 лет, необходимо ввести медкомиссию 1 раз в 5 лет. А для людей старше 60 лет - 1 медосмотр в каждые 3 года.
Стоит отметить, что специалисты ГИБДД отмечают, что подобный законопроект может рассматриваться как возрастная дискриминация россиян.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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